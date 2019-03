Paris

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird offenbar das an ihn gerichtete Schreiben von CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht kommentieren.

Man sei zwar erfreut über eine Reaktion aus Deutschland auf die Vorschläge von Macron zur EU-Reform – reagiere aber grundsätzlich nicht auf Äußerungen von Parteichefs, heißt es laut einem „Welt“-Bericht aus dem Umfeld des französischen Präsidenten.

Folglich wäre die einzige kommentierenswerte Reaktion aus Deutschland ein Statement von Kanzlerin Angela Merkel – die jedoch schweigt beharrlich. Kramp-Karrenbauer hingegen äußerte sich sehr deutlich zu den Reformvorschlägen aus Paris.

CDU-Chefin stellte sich gegen Vorschläge von Macron

In einem Gastbeitrag für die „ Welt am Sonntag“ erteilte sie den Reformvorschlägen Macrons in fast allen Punkten eine Absage. Gemeinsamkeiten gab es dabei lediglich bei dem Vorhaben, die EU-Außengrenzen mehr zu schützen.

Lesen Sie auch: Wie Annegret Kramp-Karrenbauer Europa reformieren will – und wie nicht

Auch die EU-Kommission in Brüssel hält sich bisher bedeckt angesichts der Vorschläge Kramp-Karrenbauers. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte bereits eine Woche zuvor seine Zustimmung zu Macrons Absichten signalisiert – sie seien „richtungsweisend und zielorientiert“.

Lesen Sie auch: Migration, Wirtschaft und Soziales – Das sind Macrons Thesen für Europa

Von RND/lf