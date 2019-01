Bototá

Bei einem mutmaßlichen Bombenanschlag in einer Polizeiakademie in Kolumbien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere seien bei der heftigen Explosion in der Polizeischule General Santander im Süden der Hauptstadt Bogotá verletzt worden, sagte Bürgermeister Enrique Peñalosa Medienberichten zufolge am Donnerstag. Die Ermittler gehen von einer Autobombe aus. Auf Fotos war ein ausgebranntes Fahrzeug auf dem Gelände zu sehen.

Kolumbien litt jahrzehntelang unter einem bewaffneten Konflikt zwischen den Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs. Die größte Rebellenorganisation Farc hat mittlerweile einen Friedensvertrag mit der Regierung abgeschlossen und die Waffen niederlegt. Die kleinere Gruppe ELN hingegen kämpft noch immer gegen den Staat.

Von RND/dpa