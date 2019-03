Hamburg

Die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg ist begeistert darüber, wie viele deutsche Schüler sich ihrer Protestaktion angeschlossen haben.

„Was in Deutschland passiert ist, stimmt mich unglaublich hoffnungsvoll. Und die deutschen Schulstreikenden haben bereits Geschichte geschrieben“, sagte die 16-jährige Schwedin vor ihrer Teilnahme am Schulstreik in Hamburg an diesem Freitag. „Deshalb ist es eine große Ehre für mich, an ihrer Seite zu stehen.“ Es ist das erste Mal, dass sie für eine Demonstration fürs Klima nach Deutschland kommt.

Vor rund einem halben Jahr hat Thunberg alleine vor dem Reichstag in Stockholm damit begonnen, für stärkere Klimaschutzbemühungen ihres Landes zu protestieren.

Demonstrationszug und kleine Rede

Die 16-Jährige hat sich am Morgen dem Demonstrationszug angeschlossen, der vom Gänsemarkt über den Jungfernstieg und die Mönckebergstraße bis zum Rathausmarkt führen soll. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl zunächst auf 3.500 bis 4.000. Auf dem Rathausmarkt will Thunberg, die nach ihren Auftritten auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz ( Katowice) und beim Weltwirtschaftsforum in Davos weltberühmt wurde, auch eine kurze Rede halten.

Schüler und Studierende in aller Welt demonstrieren mittlerweile nach ihrem Vorbild unter dem Motto #FridaysForFuture für mehr Klimaschutz, darunter an jedem Freitag Tausende in Deutschland.

Da sie momentan Ferien habe, könne sie durch Europa reisen, um in Brüssel, Paris, Antwerpen und Hamburg an den Schulstreiks teilzunehmen, berichtete Thunberg.

„Ihr solltet das als eine großartige Gelegenheit betrachten“

Deutschland sieht sie dabei als eines der wichtigsten Länder im Kampf gegen den Klimawandel an. „Ja, Deutschland ist ein Hauptakteur. Das, was Deutschland tut, hat enormen Einfluss auf die gesamte Welt. Deshalb denke ich, Ihr solltet das als eine großartige Gelegenheit betrachten“, sagte sie.

Länder müssten ebenso wie Unternehmen und Privatpersonen endlich damit beginnen, die Klimakrise als Krise zu behandeln, so Thunberg. Viele Menschen, darunter auch viele junge, wüssten noch immer nicht, was im Kampf fürs Klima getan werden müsse. „Viele Leute wissen, dass etwas falsch läuft mit dem Klima - aber sehr wenige realisieren die gesamten Konsequenzen der Klimakrise.“

Streit um Betrachtung der Streikenden als Schulschwänzer

Derweil pocht Bundesbildungsministerin Anja Karliczek auf die Einhaltung der Schulpflicht. Dass Schüler sich gesellschaftlich für Klima- und Umweltschutz engagierten, begrüße sie sehr, sagte die CDU-Politikerin der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Trotzdem gelte: „Auch unterstützenswertes Engagement gehört in die Freizeit und rechtfertigt nicht das Schulschwänzen.“

Die Hamburger Schulbehörde bleibt derweil hart: Wer in der Schulzeit für den Klimaschutz auf die Straße geht, wird als Schulschwänzer betrachtet - mit allen disziplinarischen Konsequenzen: vom Eintrag ins Zeugnis bis zum Gespräch mit den Eltern. „Grundsätzlich begrüßt es die Schulbehörde, dass Schülerinnen und Schüler aktuelle relevante gesellschaftliche Themen aufgreifen und ihre Anliegen in die Gesellschaft tragen“, sagte der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, auf Anfrage. Dies sollte aber nach Unterrichtsschluss oder am Wochenende geschehen.

Live vom Hamburger Schülerstreik berichtet eine Kollegin der Lübecker Nachrichten:

Großer Ansturm auf dem Rathausplatz.

Die Studenten Johanna Schoof (20,v.l.) und Fritz Volkers (19) aus Buchholz, Ruth Maria Kasper 19) aus Jesteburg und die Schülerin Folke Volkers (15) aus Buchholz tragen stolz ihren Banner.

Greta Thunberg ist in Hamburg angekommen und geht mit den Schülern durch die Innenstadt von Hamburg.

Es sind viel mehr Schüler zur Demo gekommen, als im Vorfeld gedacht. Der Veranstalter spricht von mehr als 10.000 Teilnehmern. Angemeldet waren 3000.

Greta Thunberg demonstriert in der ersten Reihe.



Lili Kacirek (18,l.), Mika Wendt (18) und Johanna Grabert (18) bastelten sich extra Kostüme und Plakate für die Demo. Johanna: "Wir sind die Generation, die etwas verändern kann. Es ist wichtig, dass sich unsere Interessen in der Politik widerspiegeln."

Merle Meier (11) aus Sahms (Kreis Herzogtum Lauenburg): "Ich finde es toll und mutig was Greta Thunberg macht und möchte das unterstützen!"

Die Stimmung ist aufgeheizt - die ersten Ansprachen werden gehalten.

Auch Schüler aus Sahms, Schleswig-Holstein kamen heute extra nach Hamburg. Merle Meier (11, hinten) demonstriert mit ihren Cousinen Helene (9, Mitte l.) und Theresa Witt (7) und Freundin Charlotte Breuer (9, vorne). Begleitet werden sie von Mama Gunda Kiehn.

Liebe Leserinnen und Leser, in wenigen Minuten startet die Klimademo in Hamburg, auf der auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg demonstrieren wird. Die LN sind für Sie live dabei und berichten ab sofort hier im Ticker über alle aktuellen Infos.

Von RND/dpa/ngo