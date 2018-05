Berlin

Der Beauftrage der Unionsfraktion im Bundestag für Kirchen und Religionsgemeinschaften, Hermann Gröhe, ist beunruhigt über die wachsende Anzahl antisemitischer Übergriffe in Deutschland. „Ich bin dankbar für die lebendigen Jüdischen Gemeinden Deutschlands und entsetzt über jede antisemitische Äußerung oder Tat“, sagte Gröhe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Antisemitismus sei jedoch „viel älter als die Zuwanderung aus muslimischen Ländern“, so der Fraktionsvize. „Mich hat schon in den 1980-er Jahren beschämt, dass die Polizei Synagogen, jüdische Schulen oder Kindergärten in Deutschland schützen muss - bis heute. Diesen skandalösen Umstand dürfen wir niemals aus den Augen verlieren“. Es helfe aber auch nicht zu verschweigen, „dass es Probleme mit Antisemitismus bei Flüchtlingen aus Ländern gibt, in denen der Hass auf Israel und die Juden tief verwurzelt ist“, sagte Gröhe.

Von Thoralf Cleven /RND