Berlin

Hunderte deutsche Politiker auf Bundes- und Landesebene sind offenbar Opfer eines Hackerangriffes geworden. Wie der Sender „ rbb“ berichtet, sind – außer der AfD – alle Parteien im Bundestag betroffen. Die Hacker hätten unter anderem Handynummern und Adressen, private Chatverläufe und parteiinterne Dokumente der Politiker über Twitter verbreitet. Ein Ziel, bzw. ein System sei dabei nicht erkennbar, auch wer hinter dem Angriff steckt, sei bislang unklar.

Brisante Informationen von politischem Wert seien nicht in dem Datensatz, der im Internet kursiert. Allerdings ist der Schaden dennoch groß aufgrund der vielen persönlichen Details, die über zahlreiche Politiker veröffentlich wurden. In dem Bericht ist etwa von Kreditkarteninformationen, Rechnungen und Personalausweisen die Rede.

Das Kuriose an dem Fall: Die Daten wurden bereits vor Weihnachten nach und nach über einen dubiosen Twitter-Account verteilt, Aufmerksamkeit erregten sie jedoch erst am Donnerstag. Der besagte Account verbreitet bereits seit 2017 immer wieder persönliche Daten von bekannten Persönlichkeiten, wie der Sender berichtet. Das wirft viele Fragen auf, denn wie die Hacker so lange unerkannt private Informationen abgreifen und verbreiten konnten ist durchaus rätselhaft. Die Fraktionsführungen im Bundestag bewerten nun den Schaden und gehen dem Hintergrund nach.

Von RND/lf