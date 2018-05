Beirut

Die irakischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben Stellungen der Terrormiliz IS in Syrien angegriffen. Das Militär ließ in einer Stellungnahme wissen, Ziel der Luftangriffe am frühen Freitagmorgen seien ein Raketendepot und eine weitere Anlage gewesen, die von ranghohen IS-Führern genutzt werde. Beide Anlagen im Osten des Landes seien vollständig zerstört worden.

Es war nicht das erste Mal, dass irakische Kampfflugzeuge IS-Stellungen in Syrien angriffen. Beobachter gehen davon aus, dass die Einsätze mit den syrischen Behörden, dem russischen Militär und der US-geführten Koalition abgesprochen sind. Der Irak rief im vergangenen Dezember den Sieg über den IS aus, nachdem die Extremisten aus Gebieten im Norden und Westen des Landes vertrieben worden waren.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien teilte mit, ein syrischer Militärstützpunkt sei in der Nacht möglicherweise Ziel von israelischen Luftangriffen geworden. Es sei nicht klar, ob es Opfer gegeben habe. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Dabaa sind Kämpfer der Hisbollah und anderer Verbündeter der Regierung in Damaskus stationiert.

Von AP