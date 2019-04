Abidjan

Ivanka Trump hat nach eigenen Angaben den Chefposten bei der Weltbank abgelehnt. Ihr Vater Donald Trump habe sie gefragt, ob sie an dem Amt Interesse hätte, sagte die ranghohe Beraterin im Weißen Haus in einem Interview der Nachrichtenagentur AP in der ivorischen Hauptstadt Abidjan. Sie habe dem US-Präsidenten aber klar gemacht, dass sie mit ihrer aktuellen Funktion in der Regierung zufrieden sei.

Kürzlich hatte Trump der Zeitschrift „The Atlantic“ über seine Kandidatensuche für die Spitze der Finanzinstitution gesagt: „Ich habe sogar an Ivanka für die Weltbank gedacht. Sie wäre da großartig, weil sie sehr gut mit Zahlen umgehen kann.“

Ivanka Trump war in den Auswahlprozess für die Führung der Weltbank eingebunden, letztlich bekam David Malpass den Zuschlag. Auf die Frage, ob ihr Vater mit anderen Spitzenämtern auf sie zugekommen sei, wollte sie nicht eingehen.

Ivanka Trump äußerte sich am letzten Tag ihrer viertägigen Reise nach Äthiopien und in die Elfenbeinküste. Bei ihrem Besuch warb sie für eine globale Fraueninitiative.

Von RND/AP