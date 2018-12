Berlin

Das Jahr nach der Bundestagswahl war ein bedeutendes für die deutsche Innenpolitik. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verzichtete nach scharfer Kritik auf das Amt des Außenministers, Andrea Nahles wird die erste weibliche Vorsitzende der Sozialdemokraten. Die Flüchtlingsdebatte drohte im Sommer, die Union zu teilen und Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündete ihren Rückzug.

Die Nachwehen der zähen Koalitionsverhandlungen und der Streit um die Asylpolitik prägten nicht nur das Geschehen in Berlin. Auch auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen schlugen sich die Ereignisse und Streitthemen nieder. Alle wichtigen Ereignisse des Jahres, zusammengefasst in 12 Bildern.

Zur Galerie Zwölf Monate, zwölf Ereignisse, die das politische Jahr in Deutschland prägten. Ein Rückblick in Bildern.

Von RND/jw/mkr