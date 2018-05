Berlin

Eine muslimische Lehrerin darf nicht mit Kopftuch an einer Grundschule in der Hauptstadt unterrichten. Das Berliner Arbeitsgericht wies am Mittwoch in erster Instanz eine Klage der Frau ab. Das Gericht erachtete das in Berlin geltende Neutralitätsgesetz nicht als verfassungswidrig. Das Gesetz verbietet das Tragen von religiös geprägten Kleidungsstücken im öffentlichen Dienst.

Die Lehrerin hatte gegen das Land geklagt, weil sie mit Kopftuch an der Grundschule unterrichten wollte. Vor ihrer Einstellung hatte sie bejaht, dass sie das Neutralitätsgesetz kenne.

Was denken Sie? Sollten muslimische Lehrerinnen ein Kopftuch im Unterricht tragen dürfen? Ja! Alles andere wäre eine Einschränkung der Religionsfreiheit. Nein. Lehrkräfte sollten in dieser Frage optisch neutral sein. Weder muslimische Kopftücher noch christliche Kreuze sollten in Schulen erlaubt sein. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Was denken Sie? Was denken Sie? So haben unsere Leser abgestimmt Ja! Alles andere wäre eine Einschränkung der Religionsfreiheit.

Nein. Lehrkräfte sollten in dieser Frage optisch neutral sein.

Weder muslimische Kopftücher noch christliche Kreuze sollten in Schulen erlaubt sein. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Von Andreas Rabenstein