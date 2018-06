Berlin



Der Asylstreit der Unionsspitzen erreicht am Montag seinen Höhepunkt: Sowohl Kanzlerin Angela Merkel (CDU), als auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) beraten sich mit ihren Parteien über das weitere Vorgehen in der Unionsdebatte. Sieben Stunden dauerte das erste Treffen der CDU-Spitze am Sonntagabend – Ergebnis bislang unbekannt.

Nachdem sich um neun Uhr das CDU-Präsidium getroffen hat, berät seit 10 Uhr auch der CSU-Vorstand in München über das weitere Verfahren. Um 11 kommt schließlich der Bundesvorstand der CDU zusammen. Für 14 Uhr ist ein Pressetermin mit Kanzlerin Merkel angesetzt. Es werden Ergebnisse von beiden Seiten erwartet – vielleicht sogar eine Lösung im Unionsstreit.

Die neuesten Entwicklungen im Liveblog.

Seehofer geht auf Merkel zu

12.20: Aus CSU-Kreisen heißt es, dass Seehofer umgehend Vorbereitungen für umfassende Zurückweisungen von Migranten an den Grenzen treffen lassen möchte. Tatsächlich soll mit den Zurückweisungen aber erst begonnen werden, wenn keine europäischen Vereinbarungen zustande kommen.

Er wolle sich Schrittweise den Zurückweisungen nähern. Als ersten Schritt kündigte er demnach an, umgehend diejenigen Ausländer an den Grenzen abweisen zu lassen, die mit einem Einreiseverbot belegt sind. Das wolle er schon in den kommenden Tagen anweisen, erklärte er.

SPD hisst Europaflagge

11.52: Ein Zeichen dem Zusammenhalt: Die SPD hat mit Blick auf den angedrohten nationalen Alleingang der CSU im Asylstreitstreit auf ihrer Parteizentrale in Berlin die Europa-Fahne gehisst. „Es sind entscheidende Tage für Europa“, erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Das könne man in diesen Tagen gar nicht oft genug sagen. „Die SPD steht für ein starkes und geeintes Europa.“ Am Montag wehte auf dem Willy-Brandt-Haus im Berliner Stadtteil Kreuzberg die Europa-Flagge - normalerweise hisst die SPD dort ihre Parteifahne.

Auf dem Dach der Parteizentrale der SPD, dem Willy-Brandt-Haus, weht die blaue Europafahne. Quelle: dpa

Ab sofort Grenzabweisung durchsetzen

11.27 Uhr: CSU-Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will seinen Plan der Zurückweisungen an der deutschen Grenze „ab sofort“ umsetzen. Das sagte Seehofer nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) aus Teilnehmerkreisen in der Sitzung des CSU-Parteivorstands in München. Wörtlich sagte Seehofer demnach: „Ich werde veranlassen, dass Personen, die ein Aufenthaltsverbot haben oder eine Wiedereinreiseverbot, ab sofort zurückgewiesen werden.“

JU-Chef plädiert für europäische Lösung

11.05: Der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, sagte vor der Sitzung in Berlin in Bezug auf die Sachfrage im Asylstreit: „In der Sache sind wir uns ja einig, dass wir am Ende nicht nur Zuwanderung begrenzen und regeln wollen und ordnen wollen, sondern dass wir auch illegale Migration bekämpfen. Die Frage ist nur, auf welchem Weg, mit welchem Fahrplan.“

Es gebe jetzt noch die Möglichkeit, Lösungen in Europa zu finden mit anderen Staaten. „Ich finde, so sehr wir in der Sache einig sind, sollten wir auch diese Möglichkeiten nutzen, mit anderen Staaten eine Lösung zu finden.“ Am Ende müssten CDU und CSU gemeinsam einen Weg gehen. „Das war immer unsere Stärke, und dies soll auch in Zukunft so bleiben.“

Seehofer spricht um 13 Uhr

10.55: Seehofer verlegt seine Pressekonferenz auf 13 Uhr vor, damit er vor Kanzlerin Merkel sprechen kann.

Dobrindt wirbt für mehr Sachlichkeit

10.50: Wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wirbt auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Asylstreit für mehr Sachlichkeit. „Es geht uns um die Sachfrage. Wir wollen, dass gültiges deutsches und europäisches Recht an unseren Grenzen auch umgesetzt wird. Um etwas anderes geht es uns nicht“, sagte Dobrindt. Letztlich gehe es der CSU nur darum, eine gültige Rechtslage anwenden zu wollen. Wann konkret mit der Zurückweisung von Flüchtlingen zu rechnen sei, wollte Dobrindt auch auf wiederholte Nachfrage nicht erklären.

CDU gibt Merkel Rückendeckung

10.45: „Die CDU steht hinter der Bundeskanzlerin. Die CDU steht hinter dem europäischen Ansatz. Der ist Kernstück unserer Politik. Und das werden wir heute auch deutlich machen“, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet.

Seehofers Masterplan enthält Sprengstoff

Kern des Asylstreits ist Seehofers „Masterplan Migration“. Konkret dreht sich die Debatte um eine Punkt auf dem Papier: Die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Landesgrenze. Viel mehr ist bislang aus dem Konzept des Ministers auch nicht bekannt – laut einem Bericht der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ enthält es allerdings weitere umstrittene Punkte.

Demnach sollen in dem Konzept neben der Umgestaltung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und der Errichtung von Ankerzentren auch Einschränkungen für Flüchtlinge enthalten sein. Seehofer plane etwa, Geldleistungen an Flüchtlinge stark einzuschränken und so weit wie möglich auf Sachleistungen umzustellen, zitiert das Blatt Informationen aus CSU-Kreisen.

Von RND/lf