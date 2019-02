Was bedeutet eigentlich der Brexit für die Sicherheit in Europa? Nichts.

Finden zumindest mehrere Spitzenpolitiker, der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson ganz vornedran. "Das Bekenntnis zur europäischen Sicherheit bleibt unverbrüchlich", beteuert er. Auch Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian erkennt" keine Auswirkungen des Brexit auf die Sicherheit".



Sein polnischer Kollege Jacek Czaputowicz pflichtet bei: "Großbritannien wird weiter aktiver Partner der Sicherheit in Europa sein. Nach dem Austritt wird es das von außerhalb der EU tun."



Bloß keine Aufregung also.



Und dann ist auf der Konferenz passenderweise Zeit für eine Kaffeepause.