Unterdessen in Dresden: Beim Prozess-Auftakt um die tödliche Messerattacke auf Daniel H. in Chemnitz im August 2018 hat die Verteidigung die Einstellung des Verfahrens aus Mangel an Beweisen gefordert. Die Richter und Schöffen sollen zudem ihre Einstellung zu Flüchtlingen offenlegen und ob sie Unterstützer der AfD sind.