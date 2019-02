Berlin

Kanzlerin Angela Merkel verabschiedet sich von Facebook. „Sie wissen, dass ich nun nicht mehr CDU-Vorsitzende bin und deshalb werde ich meine Facebook-Seite schließen“, sagte sie in einem Videostatement am Freitag. Ihre Arbeit könne aber auf der Seite der Bundesregierung in dem sozialen Netzwerk oder auf Instagram weiterhin verfolgt werden.

„Liebe Facebook-Gemeinde“, beginnt die Kanzlerin ihr Abschiedsvideo. „Heute ist der Tag, an dem ich Ihnen danken möchte für Ihre zahlreiche Unterstützung meiner Facebook-Seite.“

Danke! Vielen Dank für Ihre Unterstützung hier auf Facebook. Gepostet von Angela Merkel am Freitag, 1. Februar 2019

Mehr als 2,5 Millionen Nutzer haben das Profil der Bundeskanzlerin auf Facebook mit „gefällt mir“ markiert. Neben Einblicken in ihre Arbeit finden sich dort auch private Informationen über die 64 Jahre alte Politikerin. Dort steht unter anderem, dass Richard Wagner und die Beatles zu ihren Lieblingsmusikern zählen und es ihr Traum sei, einmal mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Wladiwostok zu reisen.

Lesen Sie auch: Merkel dankt Seehofer per Facebook für „intensive Zusammenarbeit“

Ob das Ende ihrer Zeit als CDU-Vorsitzende der einzige Grund für das Löschen ihres Facebook-Accounts ist, ließ Merkel offen. Erst vor wenigen Wochen hatte sich bereits Grünen-Chef Robert Habeck von Twitter und Facebook verabschiedet. Als Grund gab er vor allem die polarisierende Sprache in sozialen Netzwerken an.

Lesen Sie auch: #Habeck #Kretzschmar #NazisRaus: Die Twitter-Republik

Von RND/dpa/lf