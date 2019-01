Einen Tag dem Antrag des britischen Unterhauses auf Änderung des Brexit-Vertrags sagt Bundesaußenminister Heiko Maas, Deutschland und die EU stünden „fest an Irlands Seite“. Die Grenzregelung mit Irland ist einer der umstrittensten Punkte des Deals. EU-Ratschef Donald Tusk will am Mittwoch mit Premierministerin May telefonieren.