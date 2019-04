Stavern

Stavern war während des Moorbrandes im vergangenen Herbst mehrere Wochen der Stützpunkt für Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk ( THW). Außerdem gehörte es zu einer vorsorglich errichteten Katastrophenalarm-Zone. Die Ministerin sprach nach ihrer Ankunft am Nachmittag zunächst mit dem Bürgermeister und wollte sich dann auf dem Dorffest mit Bürgern, Hilfskräften und Behördenvertretern unterhalten. Vor rund 1400 Besuchern verteilte die Ministerin Dankesmünzen an einige Helfer.

Raketentest setzt Moor in Brand

Am 3. September 2018 war durch einen Raketentest auf dem benachbarten Bundeswehr-Testgelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 die trockene Moorfläche in Brand gesetzt worden. Eigene Löschversuche der Bundeswehr scheiterten, der Brand nahm immer größere Ausmaße an. Erst nach der Anforderung von Technischem Hilfswerk und kommunalen Feuerwehren wurde das auch unterirdisch schwelende Feuer unter Kontrolle gebracht. Zeitweise hingen Rauchschwaden über einem großen Teil Nordniedersachsens.

Tausende Helfer im Einsatz

Insgesamt waren demnach mehr als 5700 Helfer von Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Behörden an der Bekämpfung des Moorbrandes beteiligt. Mehrere Tage galt in den angrenzenden Gemeinden bei Meppen Katastrophenalarm. Am 10. Oktober meldete die Bundeswehr, dass der Brand gelöscht sei. Inzwischen hat das Ministerium mehr als 600.000 Euro an Geschädigte ausgezahlt.

