Die FDP-Bundestagsabgeordnete und Spitzenkandidatin der Liberalen für die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, Linda Teuteberg, soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur neue Generalsekretärin der Liberalen werden.

FDP-Chef Christian Lindner schlug die 37-jährige Juristin am Mittwoch in einer Telefonschaltkonferenz dem Präsidium zur Wahl auf dem Bundesparteitag Ende kommender Woche vor. Sie würde die bisherige Generalsekretärin Nicola Beer ablösen, die als Spitzenkandidatin ihrer Partei in die Europawahl am 26. Mai geht.

Teuteberg ist zudem Vorsitzende des Kreisvorstandes der FDP Potsdam. Bei der Kommunalwahl am 26. Mai führt sie in Potsdam die Liste im Wahlkreis 1 an, gefolgt vom Schatzmeister des Kreisverbandes Christian Lahr Eigen. Für eine Stellungnahme war Linda Teuteberg bisher nicht zu erreichen.

