Budapest/Brüssel

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat bei Mitgliedern der Europäischen Volkspartei (EVP) um Entschuldigung dafür gebeten, sie als „nützliche Idioten“ bezeichnet zu haben. „Hiermit möchte ich meine Entschuldigung ausdrücken, falls Sie sich durch mein Zitat persönlich angegriffen fühlten“, heißt es in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag.

In einem Interview der „Welt am Sonntag“ hatte Orban seine Kritiker in der EVP als „nützliche Idioten“ bezeichnet, die das Geschäft der Linken und Liberalen betreiben würden.

Zuletzt hatte auch eine Plakataktion von Orbans Fidesz-Partei gegen den von der EVP gestellten EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker für Unmut in der Parteienfamilie gesorgt. Darauf werden Juncker und der liberale US-Milliardär ungarischer Herkunft, George Soros, mit falschen Behauptungen verunglimpft.

Druck auf Orban wächst

Nächsten Mittwoch soll der EVP-Vorstand über den weiteren Umgang mit der Fidesz entscheiden - am Ende könnte auch ein EVP-Ausschluss stehen. 13 EVP-Parteien forderten bereits offiziell den Ausschluss oder die zeitweise Suspendierung von Fidesz.

Kritiker werfen Orban vor, in Ungarn seit Jahren Demokratie und Rechtsstaat auszuhöhlen, kritische Medien zum Schweigen zu bringen und die Opposition durch Repressalien wie willkürliche Geldstrafen zu schwächen.

Kommentar:

Höchste Zeit, Viktor Orbán endlich rauszuschmeißen

Von RND/dpa