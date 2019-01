Wien

Die rechtskonservative Regierung in Österreich will eine dreistellige Notrufnummer für Frauen einrichten. Es gebe zwar bereits eine Hotline für von Gewalt bedrohte Frauen, die könne sich aber kaum jemand merken, sagte Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß ( ÖVP) am Donnerstag in Wien.

„Es kennt aber jeder die Nummer von Polizei, Rettung und Feuerwehr. Und daher werden wir für Frauen für so etwas sorgen - eine dreistellige, kurze, prägnante Nummer, die sie sofort wählen können.“ Wie die Nummer lauten soll, sagte die Ministerin noch nicht. Die Regierung kündigte zudem strengere Strafen für Wiederholungstäter an, zudem sollen mehr Übergangswohnungen für von Gewalt bedrohte Frauen eingerichtet werden.

Die Regierung reagierte damit auf vier Tötungsdelikte an Frauen, die das Land zum Jahresbeginn erschütterten. In der Nacht zum Dienstag wurde eine 25 Jahre alte Spanierin im Wiener Hauptbahnhof mit einem Küchenmesser erstochen, ihr Bruder gab nach Polizeiangaben ein Geständnis ab. Am vergangenen Wochenende wurde eine 16-Jährige in der Wiener Neustadt umgebracht, verdächtig ist ein junger Syrer.

Von RND/dpa/ngo