Bundespolizisten haben im vergangenen Jahr in Bussen und Bahnen mehr als 14.000 unerlaubt nach Deutschland eingereiste Passagiere entdeckt. Nach einer der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vorliegenden Auflistung der Bundespolizei machten die Beamten zwischen Januar und November 7.943 Menschen in Zügen und weitere 6.066 in Fernbussen aus.

Die meisten von ihnen kamen den Angaben zufolge aus Afghanistan, Nigeria, dem Irak, Syrien und der Türkei. Zurückweisungen gab es lediglich an Flughäfen, Seehäfen und an der deutsch-österreichischen Grenze, wie es hieß.

Kontrollen im Busverkehr teilweise verboten

Überprüfungen der Passagiere in Bussen könnten in Zukunft erschwert werden: Die Kontrollen im grenzüberschreitenden Busverkehr innerhalb der EU sind nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für die Busunternehmen nicht mehr verpflichtend und nach Auffassung des EuGH-Richter sogar verboten. Denn Kontrollen vor Beginn der Busreise hätten die gleiche Wirkung wie Grenzkontrollen.

Ein deutsches und ein spanisches Reisebusunternehmen haben allerdings gegen die Verpflichtung geklagt, zu Beginn der Reise die Pässe und Aufenthaltstitel kontrollieren zu müssen. Über die Verfahren muss laut Bericht nun das Bundesverwaltungsgericht entscheiden.

