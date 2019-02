Richmond

Der Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, hat sich zunehmenden Forderungen nach seinem Rücktritt wegen eines rassistischen Fotos widersetzt. Während eines 24-stündigen Zeitrahmens entschuldigte sich Northam zuerst für das Foto von einer Person mit schwarzem Gesicht und einer zweiten Person in Ku-Klux-Klan-Robe und gab später an, er sei nicht darin zu sehen.

Northam sagte, er habe das Foto auf einer Jahrbuchprofilseite unter seinem Namen von 1984 vor Freitag nicht gesehen gehabt, weil er das Jahrbuch seiner früheren medizinischen Hochschule nicht gekauft habe und nicht an der Vorbereitung gearbeitet habe. „Es hat Zeit gekostet, sicher zu gehen, dass es nicht ich bin, aber ich bin davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, dass ich nicht in diesem Foto bin“, sagte er zu Reportern in Richmond. Er bezeichnete den Schnappschuss als beleidigend und abscheulich.

Northam gab zu, einst Schuhcreme benutzt zu haben, um sein Gesicht für ein Michael-Jackson-Kostüm dunkler zu machen, das er für einen Tanzwettbewerb 1984 in Texas angefertigt habe. Northam sagte, er bedauere, dass er nicht „das schädliche Vermächtnis einer Aktion wie dieser“ verstanden habe.

Rücktrittsforderungen gegen Gouverneur

Seit Freitag haben unter anderem die Demokratische Partei von Virginia, der demokratische Generalstaatsanwalt von Virginia, Mark R. Herring, und Top-Republikaner in der Generalversammlung von Virginia den Rücktritt von Northam zu erwirken versucht. Auch mehrere Präsidentschaftsbewerber der Demokratischen Partei waren für einen Rücktritt.

Northam wurde von Reportern aufgefordert zu erklären, warum er am Freitag eine Entschuldigung ausgesprochen habe, wenn er nicht in dem Foto zu sehen sei. „Meine erste Absicht...war es, den Kontakt zu suchen und mich zu entschuldigen“, sagte Northam. Nachdem er das Foto untersucht und sich mit Kommilitonen beraten habe, sei er „überzeugt, dass das nicht mein Foto ist“.

Ein schwarzer früherer Student der Eastern Virginia Medical School, der mit Northam seinen Abschluss dort machte, Walt Broadnax, sagte telefonisch am Samstag, Northam sei kein Rassist. Die Hochschule hätte es nicht toleriert, dass jemand zu einer Party mit schwarz angemaltem Gesicht gehe, sagte Broadnax. Der Staat Virginia hat eine Geschichte der Sklaverei.

US-Präsident Trump schaltet sich ein

Northam wurde in letzter Zeit von Republikanern vorgeworfen, er unterstütze Babymord, weil er gesagt hatte, dass er für einen Gesetzentwurf eintrete, der Lockerungen von Einschränkungen für Abtreibungen spät in der Schwangerschaft unterstützt.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete Northams Handlungen im Zusammenhang mit dem Foto und der Abtreibungsdebatte bei Twitter als „unverzeihlich“.

Von RND/AP