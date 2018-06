Berlin

Die Bundesregierung macht ernst und arbeitet aktiv an der Weiterentwicklung der Digitalisierung. Bis Herbst plant das Kabinett eine Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung und Umsetzung künstlicher Intelligenz (KI) vorzulegen.

Wie es am Freitag aus Regierungskreisen hieß, geht es dabei unter anderem darum, Fachkräfte zu gewinnen und vor allem auch in Deutschland zu halten. Zudem müssten Forschung und Wirtschaft mehr und besser miteinander verschränkt werden. Hier stehe man vor allem in Konkurrenz mit den USA und China.

Merkel ließ sich von chinesischen Tech-Konzernen inspirieren

Ziel sei es auch, Künstliche Intelligenz für mittelständische Unternehmen zugänglich zu machen. Das sei oftmals für Unternehmen mit bis zu 2000 Mitarbeitern zu aufwendig und teuer. Für große Konzerne hingegen sei dies bereits machbar.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war in der vergangenen Woche in China und besuchte dabei den südchinesischen High-Tech-Standort Shenzhen. Beispiele für künstliche Intelligenz sind etwa autonome Fahrzeuge oder Technologien wie Sprachassistenten.

Von RND/dpa