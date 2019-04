Allein in Berlin waren es 4000 – doch auch in vielen anderen Städten deutschlandweit streikten am Mittwoch die Taxifahrer und sorgten für ein Verkehrschaos. Sie sorgen sich um ihre Jobs – die nach ihrem Empfinden durch die Pläne von Verkehrsminister Scheuer in Gefahr gebracht werden. Eine berechtigte Angst?