Die Vorwürfe im Zuge des Bamf-Skandals wollen kein Ende nehmen. Zuletzt kritisierten die Anwälte der Beschuldigten in der Affäre um unzulässig ausgestellte positive Asylbescheide beim Bremer Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) das Vorgehen gegen ihre Mandanten. Dabei kommen immer mehr Akteure ans Licht, die involviert waren. Laut einem „Spiegel“-Bericht verschärft sich nun auch die Kritik an Stephan Mayer (CSU), Staatssekretär im Innenministerium. Er soll demnach nicht nur die Informationen zum Bamf-Skandal lange geheim gehalten haben, sondern auch für weitere Unregelmäßigkeiten bekannt sein.

Als die ehemalige Bremer Bamf-Chefin Josefa Schmid den Staatssekretär auf die unhaltbaren Zustände innerhalb der Behörde aufmerksam machte, entschied sich dieser dazu, die Informationen erst einmal für sich zu behalten. Erst Wochen später berichtet er Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) von den Umständen beim Bamf.

Fehlen im Bundestag verschleiert

Mayer nimmt es laut „Spiegel“-Informationen aber auch sonst nicht so genau. Er habe unter anderem versucht, sein Fehlen im Bundestag zu verschleiern. So stand sein Name am 27. April auf der Anwesenheitsliste im Bundestag, obwohl er nachweislich bereits um 9.13 Uhr am selben Tag im 600 Kilometer entfernten Waldkraiburg in Bayern war. Auf „Spiegel“-Anfrage dementiert der Staatssekretär den Vorfall – er sei kurz im Bundestag gewesen und nach Bayern geflogen, deshalb sei alles so schnell gegangen.

Hätte Mayer unentschuldigt gefehlt, so wären ihm 200 Euro von seinem Gehalt abgezogen worden. Abgeordnete, die während der Sitzungswoche fehlen, müssen sich eigentlich beim Bundespräsidenten entschuldigen, zahlen trotzdem 100 Euro und werden namentlich vermerkt.

Postversand auf Kosten des Ministeriums

Mayer soll dem Bericht zufolge auch mit anderen Mitteln versucht haben, seine monatliche Kostenpauschale von rund 4300 Euro zu schonen. Er habe seine Post vielfach mit ins Ministerium gebracht, um sie von dort aus zu versenden und dadurch das fällige Porto zu sparen.

Von RND/lf