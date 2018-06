München

CSU-Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will seinen Plan der Zurückweisungen an der deutschen Grenze „ab sofort“ umsetzen. Das sagte Seehofer nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) aus Teilnehmerkreisen am Montagmorgen in der Sitzung des CSU-Parteivorstands in München. Wörtlich sagte Seehofer demnach: „Ich werde veranlassen, dass Personen, die ein Aufenthaltsverbot haben oder eine Wiedereinreiseverbot, ab sofort zurück gewiesen werden.“

Von RND/Rasmus Buchsteiner