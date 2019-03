Herr Mazyek, was bedeutet das Massaker von Christchurch für die muslimische Gemeinde in Deutschland?

Unsere Gedanken und Gebete gelten den Ermordeten, unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme für diese grauenvolle Tat den Angehörigen und Hinterbliebenen. Für uns Muslime in Deutschland bedeutet der Terror-Anschlag, dass das ohnehin schon belastete Miteinander nicht einfacher werden wird. Hass, Intoleranz und unerklärliche Wut auf Andersdenkende, Anderswirkende, Andersglaubende haben weltweit zugenommen – auch in Deutschland. Wir dürfen nicht so tun, als liege Christchurch am anderen Ende der Welt. Christchurch liegt mitten unter uns.

Gegen wen richtete sich der Anschlag?

Es ist ein Anschlag gegen Muslime, aber es vor allem ein Anschlag gegen die Demokratie, gegen Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Toleranz, Vielfältigkeit – gegen die offene Gesellschaft. Es ist ein Fanal an die eigenen Anhänger und nach außen. Nach dem Motto: Schaut her, dazu sind wir fähig. Der Anschlag zielt darauf, Trittbrettfahrer zu ermutigen, es den Attentätern von Christchurch nachzutun. Es ist äußerst beunruhigend, wie stark das Manifest der Täter auf Europa Bezug nimmt.

Gibt es ähnliche Tendenzen in Deutschland?

Nach allem, was bisher bekannt ist, stammt der Täter aus der identitären Szene. Eine solche Szene haben wir in Deutschland auch. Sie fabuliert von Umvolkung, also dem Austausch der angeblich angestammten Bevölkerung durch Zuwanderer. Ich erinnere nur an die Prepper-Szene, an den Fall Franco A., an rechtsextreme Netzwerke in Sicherheitsbehörden. Wenn der Staat zulässt, dass sich diese Netzwerke ausbreiten, ist die Gefahr eines solchen Anschlags wie jetzt in Christchurch auch in Deutschland nicht mehr auszuschließen.

Lässt der Staat, lässt die Bundesregierung, zu viel zu?

Ich kann nur das beurteilen, was mich persönlich betrifft. Zum Beispiel der sogenannte NSU 2.0 bedroht mich ganz persönlich. Ich würde mir wünschen, dass diese Bedrohung von den deutschen Sicherheitsbehörden ernster genommen würde, als das bislang der Fall ist.

Wird ausreichend viel für den Schutz von Moscheen in Deutschland getan?

Angesichts der steten Zunahme von Anschlägen auf Moscheen fordern wir mehr Polizeischutz. Die Bedrohung steigt. Die deutschen Muslime fühlen sich oft allein gelassen von den Sicherheitsbehörden.

Von Jörg Köpke/RND