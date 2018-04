Washington

Nachdem die Demokraten am Freitag (20.4.) Klage gegen Russland und das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump wegen Verschwörung eingereicht haben, holt dieser nun zum Gegenschlag aus: Auf Twitter bezeichnete der Präsident die Klage als womöglich „sehr gute Nachrichten“. Sein Lager werde nun reagieren, um an einen Server der Leitung der Demokratischen Partei zu kommen, den die Demokraten nicht dem FBI hätten aushändigen wollen, und natürlich an die E-Mails der Demokratin Hillary Clinton.

Die Leitung der Demokratischen Partei wirft dem Wahlkampfteam von Trump, seinem Sohn Donald junior, Schwiegersohn Jared Kushner und anderen in der Klageschrift vor, mit den Russen zusammengearbeitet zu haben, um den US-Wahlkampf 2016 zu beeinflussen. Trump bestreitet eine solche Zusammenarbeit.

Von dpa/RND