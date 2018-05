Washington

„Was ich will ist ein Sieg für die Welt“, sagte er. „Das ist der einzige Preis, den ich will.“ Trump bemüht sich, Nordkorea zur Aufgabe seines Atomwaffenprogramms zu bewegen. Dazu will er in Kürze auch direkte Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un führen. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte 2009 den Friedensnobelpreis erhalten.

Des Weiteren äußerte sich der Präsident zuversichtlich, was das geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un anbelangt. Es könne auch noch schiefgehen, aber es gebe „eine wirklich gute Chance, es zu einem Erfolg zu machen“, sagte er am Rande einer Kabinettssitzung.

Das Gipfeltreffen werde nicht in der demilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea stattfinden, so Trump. Ort und Datum des etwa für Ende Mai oder Anfang Juni geplanten Treffens sollen in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

