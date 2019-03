Die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei hat die kanadische Regierung verklagt. Meng Wanzho wird in Kanada festgehalten und läuft Gefahr, an die USA ausgeliefert zu werden. Meng verlangt in der Klageschrift Schadenersatz wegen „Amtsmissbrauchs“ und „Freiheitsberaubung“.