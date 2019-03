Frankfurt/Main

Das Konzept der Homöopathie ist umstritten, trotzdem haben die Verbraucher in Deutschland erneut mehr homöopathische Arzneien in Anspruch genommen. 2018 erwarben sie in Apotheken und im Versandhandel 54,5 Millionen Packungen solcher Mittel, wie Zahlen des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte (DZVhÄ) zeigen.

Damit ist der Absatz weiter gestiegen: 2017 waren noch 53 Millionen Packungen verkauft worden nach 46 Millionen fünf Jahre zuvor (2012).

In fast neun von zehn Fällen (87 Prozent) trugen 2018 die Verbraucher selbst die Kosten, in den übrigen verordneten Ärzte die Therapie auf Rezept, bei denen die Krankenkassen teils die Kosten übernehmen. „Die Zahlen zeigen die hohe Bereitschaft der Bürger in Deutschland, Homöopathie zu nutzen und für ihre Gesundheit selbst einzustehen“, erklärte Cornelia Bajic, erste Vorsitzende des DZVhÄ.

Homöopathische Mittel sind umstritten, die Kosten werden von den Krankenversicherungen nur eingeschränkt erstattet. Kassen behandeln homöopathische Behandlungen als Leistungen, die sie nach eigenem Ermessen gewähren können. Mit der Kostenübernahme mancher Therapien können sie sich im Wettbewerb von der Konkurrenz anderer Krankenversicherungen absetzen.

670 Millionen Euro umgesetzt

Der Marktanteil von homöopathischen Arzneien ist gering. So wurden mit den Medikamenten 2018 rund 670 Millionen Euro umgesetzt, davon 570 Millionen Euro mit verschreibungsfreien Mitteln. Der Gesamterlös mit rezeptfreier Arznei in Deutschland lag bei 9,1 Milliarden Euro.

