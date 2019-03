Wolfsburg

Die Buchstaben VW in metallener Optik, dazu Konturen, die sich etwas vom Hintergrund abheben und natürlich der charakteristische Kreis um die beiden Lettern – so kennen VW-Kunden und Mitarbeiter ihre Marke seit Jahren. Nun stehen Veränderungen an, die auch eine Zeitenwende bei Volkswagen illustrieren.

Denn das kommende Logo wird Medienberichten zufolge deutlich weniger opulent: Die Konturen, die bisher dafür sorgten, dass sich „ VW“ vom Hintergrund abhebt, sollen wegfallen. Insgesamt soll das ganze Design deutlich flacher werden, berichten Insider. Denn offiziell vorgestellt wurde das neue Emblem noch nicht.

Das aktuelle Logo: Plastisch und glänzend. Quelle: dpa

Bei Volkswagen ist das eine Trendumkehr: Der Konzern hat sein Logo seit der Markengründung immer wieder überarbeitet, zuletzt aber immer mehr auf Hochglanz und Dreidimensionalität getrimmt. Das soll bald vorbei sein, stattdessen erinnert die Optik VW-Kenner eher an die flachen Icons auf dem Display eines Smartphones.

Was die Volkswagen-Designer dazu bewogen hat, ist unklar. Doch bekannt ist, dass Volkswagen künftig weniger auf opulente Fahrzeuge und mehr auf umweltverträgliche Mobilität setzen will. Dazu könnte ein deutlich schlichteres Logo passen.

Von RND/hö