Hannover

Es gibt ja zu allem einen Gegentrend. Während die einen auf Fleisch verzichten, kommt das für die anderen schon aus Prinzip nicht infrage. Sie bestellen sich dann einen Mettigel zur Geburtstagsparty – sollen die Vegetarier doch trocken Brot essen!

In die gleiche Kerbe schlägt der Fleischsmoothie. Ja, kein Scherz. Die Firma Pete & Phil’s hat gleich drei Sorten im Angebot: Beef Bombay, Butcher’s Beef und Poulet Royal. Das klein gehäckselte Fleisch zum Trinken wird mit Wasser und Gemüse gestreckt und mit einer Gewürzmischung aufgepeppt. Fertig ist der „Premium Meat Snack“, der „dich so satt wie eine kleine Mahlzeit macht, nur ohne Völlegefühl“, wie die Metzger den Smoothie auf ihrer Internetseite anpreisen.

„Praktisch für Lkw-Fahrer“

Pete und Phil sind Vater und Sohn, eigentlich heißen sie Peter und Philipp, sie betreiben eine familiengeführte Metzgerei in der Nähe von Trier. Die Idee zum „Fleisch aus der Flasche“ hatten sie vor drei Jahren, bis zur Markteinführung Ende vergangenen Jahres haben sie an ihrem Produkt getüftelt. Nun ist es im Internetshop erhältlich (drei Flaschen kosten knapp 12 Euro zuzüglich Versand) sowie bei vielen Supermärkten vor Ort.

In einer Pressemitteilung preisen die Erfinder den Fleischsaft für verschiedene Zielgruppen an: für Sportler wegen des hohen Proteingehalts, für Berufstätige in Zeitnot und für kranke Menschen mit Schluckbeschwerden. Praktisch sei es auch für Lkw-Fahrer – denn das Fleisch aus der Flasche ist ungekühlt haltbar. Somit ist das Klischee des übergewichtigen Truckers, der ohne seine tägliche Fleischration seine Kilometer nicht schafft, auch erfüllt. Es muss eben nicht immer Bifi sein.

Von Anne Grüneberg/RND