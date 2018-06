Lange galt er im Dieselskandal als unantastbar – doch damit ist jetzt Schluss: Gestern ließ die Staatsanwaltschaft München Audi-Chef Rupert Stadler verhaften. Das Vorgehen der Justiz ist Zeichen einer neuen Entschlossenheit an die Autoindustrie – und bringt auch die Konzernchefs in Wolfsburg in Bedrängnis.