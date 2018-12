Peking

Die Produktivität in China ist laut einer Umfrage im Dezember weiter gesunken. Der von der Statistikbehörde und einer Industriegruppe am Montag veröffentlichte sogenannte Purchasing Managers Index fiel auf 49,4 gegenüber 50,0 im November. Auf der 100-Punkte-Skala zeigen Zahlen unter 50 eine schrumpfende wirtschaftliche Entwicklung an.

Der Abwärtsdruck auf die Wirtschaft sei noch immer groß, hieß es. Das liege auch einer inländischen Abschwächung und einer schwachen globalen Nachfrage. Damit wächst der Druck auf Peking, den Handelsstreit mit den USA zu schlichten. Peking und Washington wollen sich im Januar zu Gesprächen über den Handelsstreit und Beschwerden der USA über die Technologiepolitik Chinas treffen.

Von RND/AP