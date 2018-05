Potsdam

Es sind Bilder, die einem den Appetit auf das Frühstücksei verderben können. In einem Megastall in Roggosen (Spree-Neiße) sollen Hennen unter qualvollen Bedingungen gehalten werden. Die Aufnahmen, die die Tierschutzorganisation Animal Equality heimlich bei der Firma Ehlego Landhof gemacht hat, zeigen von Kot verdreckte Tiere, Hühner die fast kein Gefieder mehr haben, verwesende Kadaver mit Geschwüren an den Legeorganen. Die Bilder waren dem Nachrichtenportal Spiegel Online zu erst zugespielt worden.

Eier bei Aldi, Edeka und Rewe im Programm

Die Eier des Unternehmens werden laut der Tierrechtsorganisation unter anderem bei Aldi, Edeka, Marktkauf und Rewe verkauft. Die Firma Ehlego gehört zu den größten Eierproduzenten Deutschlands. Mehr als eine Million Tiere werden dort gehalten. Die Internetseite des Unternehmens ist derzeit nicht zu erreichen.

Der für die Veterinäraufsicht zuständige Landkreis Spree-Neiße hat nach eigenen Angaben keine Tierrechtsverstöße in dem Betrieb festgestellt. Das Veterinäramt des Kreises war nach eigenen Angaben am Mittwoch vor Ort und weder dabei noch bei den vorherigen Regelkontrollen seien die Vorwürfe bestätig worden.

Landkreis kann keine Probleme feststellen

„Auftretende Probleme in dieser Tierhaltung wurden und werden konstruktiv und fachlich fundiert mit den Verantwortlichen des Betriebes und des betreuenden Tierarztes beraten und es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht“, heißt es weiter in einer Stellungnahme. Die Anforderungen des Tierschutzgesetzes und der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung würden im genannten Betrieb eingehalten.

Eierproduzent weist Vorwürfe zurück – und stellt Strafanzeige

Es sei hygienisch alarmierend, dass Eier in direkten Kontakt mit Hühnerkadavern kämen, heißt es dagegen von Seiten der Tierschützer. „Die extremen Haltungsbedingungen und permanente Enge führen zu immensem Stress bei den Tieren mit fatalen Konsequenzen“, sagte die Tierärztin und Tierschützerin Dörte Röhl.

Die Firma Ehlego bereitet nach eigenen Angaben gerade eine Strafanzeige gegen den Verein und die Täter vor, die Ende März in den Betrieb eingedrungen sein sollen.

Tierkadaver gezielt platziert?

Die Tierrechtler hätten gezielt nur einen Teil der Legehennen gefilmt, die an einer Infektion erkrankt und geschwächt waren, teilte des Unternehmen auf Anfrage mit. Die Tiere seien von einem Tierarzt fachgerecht und betreut gewesen. Sämtliche Kontrollen hätten keine Hygienemängel ergeben.

Die Firma wirft den Tierrechtlern vor, Kadaver aus einem Sammelbehälter genommen und extra für die Aufnahmen im Stall platziert zu haben.

Eierproduzent wirbt mit „Tierwohl“

Die Eier der Firma werden unter dem Label „Tierwohl“ beworben, weil der Betrieb auf das schmerzhafte Kürzen von Schnäbeln bei Tieren verzichtet. Das ist seit 2017 bundesweit verboten. Das Schnäbelkürzen soll verhindern, dass sich Hühner gegenseitig das Gefieder wegpicken und verletzen. Doch die eigentliche Ursache, sagt Tierschützerin Röhl, seien die katastrophalen Haltungsbedingungen.

Die Tiere seien dahin gehend gezüchtet, dass sie möglichst viele Eier legen. Das führe zu Entzündungen der Legeorgane und bis hin zum Tod, hieß es.

Freispruch trotz illegaler Aufnahmen

Die Tierrechtsorganisation Animal Equality hatte vor einigen Jahren bereits mit Videoaufnahmen aus einem Brandenburger Entenmastbetrieb für Aufsehen gesorgt. Die Bilder zeigten Mitarbeiter, die lebende Tiere mit Mistgabeln aufspießten.

Derartige Video-Aufnahmen entstehen illegal, weil sie in der Regel mit einem Hausfriedensbruch verbunden sind. Allerdings können die Aufdeckung von Tierleid und die Abwendung eines Notstands derlei Aktionen rechtfertigen. Das hatte im Februar das Oberlandesgericht Naumburg in Sachsen-Anhalt festgestellt, als es einen Freispruch der Tierrechtsaktivisten der Organisation Animal Rights Watch bestätigte. Die Aktivisten hatten heimlich in einem Schweinemastbetrieb gedreht und schwere Verstöße dokumentiert.

