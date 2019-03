Köln

Mit der Fusion der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof müssen sich die Verbraucher auch an einen neuen Markennamen im Stadtbild gewöhnen: Zukünftig werden alle Warenhäuser den Namen „Galeria Karstadt Kaufhof“ tragen. Ziel sei es gewesen, eine Marke zu entwickeln, die Gemeinsames verbinde und den bisherigen beiden Marken gerecht werde, erklärte Claudia Reinery, die Marketingchefin des Unternehmens, in einem internen Newsletter, aus dem die Westdeutsche Allgemeine Zeitung ( WAZ) zitiert. Alle 178 Filialen in Deutschland sollen den neuen Name – bei dem das „Galeria“ in großen Lettern klar in den Vordergrund tritt – ab sofort tragen.

Bei umfangreichen Marktforschungen seien 21 Varianten getestet worden, berichtete Reinery in dem Schreiben. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Mit ,Galeria’ ergab sich aus den Umfragen und Marktforschungen wirklich ein toller Markenname, wie ich finde“, betonte Reinery. Teil des neuen Logos der Warenhauskette ist ein Henkel, der eine Einkaufstasche symbolisiert. Die Karstadt-Farbe Blau und das Grün von Kaufhof gehen ineinander über.

Von RND