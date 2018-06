Potsdam

Vor dem Start der Strukturkommission des Bundes zur Zukunft der Braunkohle hat Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) vor überzogenen Erwartungen in Bezug auf den Klimaschutz gewarnt. „Es ist nicht Aufgabe der Kommission, das Weltklima zu retten“, sagte Gerber am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Vielmehr gehe es um eine Strukturentwicklung, die dafür sorgt, dass die Lausitz eine lebenswerte und attraktive Region bleibe. „Wenn sich aber eine Art Untergangsstimmung breit macht, nach dem Motto, hier wird jetzt der Stecker gezogen, wird das nichts“, sagte Gerber, der Brandenburg in der Kommission vertritt.

Die Grünen-Abgeordnete Heide Schinowsky hielt Gerber Panikmache vor. „Dabei wisse jeder in der Lausitz, dass der Kohleausstieg bevorsteht“, sagte sie. Nötig seien jetzt Klarheit und der Dialog mit den Bürgern vor Ort.

Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ wird am Dienstag offiziell ihre Arbeit aufnehmen. Ihr gehören 31 Mitglieder an. Einer der vier Vorsitzenden ist Brandenburgs Ex-Regierungschef Matthias Platzeck.

Gerber sagte, im Vergleich zu den meisten anderen Ländern in der Welt seien in Deutschland die Treibhausgasemissionen zurückgegangen. Die weitere Reduzierung sei eine internationale Herausforderung, die Deutschland allein nicht lösen könne. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den überproportionalen Beitrag Ostdeutschlands an der gesamtdeutschen Reduzierung der Treibhausgasemissionen seit 1990. Dieser betrage rund 44 Prozent. In Westdeutschland liege die Zahl bei nur 14,5 Prozent verweisen. Die Energiewende sei ein gesamtdeutsches Projekt und dürfe nicht zu Lasten einzelner Regionen gehen.

Die Grünen-Abgeordnete Schinowsky sagte, diese Reduktion gehe auf den Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft zurück. Eine solche Debatte bringe aber nicht weiter. Bund und Länder hatten seither zu wenig für den Klimaschutz getan, kritisierte sie. Erst kürzlich habe Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) eingeräumt, dass Deutschland seine Klimaziele bis 2020 deutlich verfehlen wird. Bis 2020 sollte der Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent gesenkt werden.

Zusammenbruch der DDR-Industrie führte zu Massenarbeitslosigkeit

Gerber meinte dazu: „Eine CO2-Reduzierung ist eine CO2-Reduzierung, auch wenn es sich um die Folgen der Deindustrialisierung in der DDR handelt.“ Diese habe gerade in Brandenburg „tiefe Furchen“ hinterlassen und zu Massenarbeitslosigkeit und Abwanderung geführt. Wichtig sei es jetzt, dass die Arbeitsplätze in der auslaufenden Braunkohlewirtschaft mit gut bezahlten und tariflich abgesicherten Arbeitsplätzen im industriellen Bereich ersetzt würden. Außerdem müsse der Fokus auf die Versorgungssicherheit und bezahlbare Strompreise für Industrie und Verbraucher liegen. Im Übrigen werde das Land Brandenburg die vorgesehene Reduzierung von 40 Prozent der Treibhausgasemissionen bis 2020 schaffen.

Der Linken-Abgeordnete Matthias Loehr, der selbst aus der Lausitz kommt, sagte, er erwarte von der Strukturkommission ein realistisches Ausstiegsdatum aus der Kohle. Es bringe aber nichts, sich in einen Überbietungswettbewerb zu begeben, betonte er. Es müsse gelingen, dass die Lausitz eine klare Perspektive habe.

In Ostdeutschland und Nordrhein-Westfalen hängen Zehntausende Jobs direkt oder indirekt an der Braunkohle. Die Zahl der Beschäftigten ist schon stark zurückgegangen ist. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums liegt der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung bei 37 Prozent, rund 36 Prozent des Stroms kommen aus erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind. Der Rest stammt aus Erdgas und Kernenergie. Bis 2022 steigt Deutschland aus der Atomkraft aus.

Von Igor Göldner