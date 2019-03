Potsdam

Noch bevor die Naturschutzverbände Nabu und BUND eine Volksinitiative zum Schutz von Bienen und anderen Insekten in Brandenburg starten, preschen Landwirte, Imker, Angler und Jäger mit einer eigenen Kampagne für Artenschutz vor: Sie soll beim Insektengipfel, der am Montag in Potsdam stattfindet, vorgestellt werden.

Fast 20 Verbände haben den Entwurf für die Volksinitiative, der der MAZ vorliegt, unterzeichnet, darunter der Landesverband Brandenburgischer Imker, der Schafzuchtverband, der Landesbauernverband, Anglerverband, Jagdverband sowie Waldbesitzerverband und das Forum Natur. Außerdem haben sich verschiedene Ökolabel wie Naturland, Demeter und Bioland bereiterklärt, die Initiative zu unterstützen.

Flächenverlust durch Versiegelung stoppen

Die Initiatoren fordern die Einrichtung eines Kulturlandschaftsbeirats, der den Landtag und die Regierung berät. Die Landesregierung müsse ein „Förderprogramm Artenvielfalt“ auf den Weg bringen, das unter anderem die Anlage von Blühstreifen auf einer Fläche von mindestens 5000 Hektar garantieren soll. Ein solches Programm fehlt in Brandenburg im Gegensatz zu anderen Ländern bislang. Auch die Weidewirtschaft soll stärker gefördert werden.

Daneben soll die Insektenforschung verstärkt und besser koordiniert und der Verlust von Lebensräumen durch die Versiegelung von Flächen minimiert werden. Innerhalb von zwanzig Jahren soll der Flächenverlust durch Versieglung komplett gestoppt und auf Null heruntergefahren werden. Derzeit würden täglich rund 60.000 Quadratmeter natürlicher Flächen durch den Bau von Straßen oder Gebäuden verloren gehen, heißt es.

Bauernbund lehnt Volksinitiative strikt ab

Die Kampagne sei nicht als Konkurrenz zur den Plänen von Nabu und BUND gedacht, sondern als Angebot, sagte der Geschäftsführer des Landnutzerverbands Forum Natur, Gregor Beyer. Insekten seien als Bestäuber und Bestandteil der Nahrungskette unverzichtbar und gegenwärtig stark gefährdet. Daraus ergebe sich die Pflicht, jede Initiative zu unterstützen, die zum Arten- und Insektenschutz beiträgt, sagte er.

Ob sich die Umweltverbände auf das Angebot einlassen und die Initiative unterstützen oder ein eigenes Volksbegehren anstreben, ist unklar. Sicher ist aber, dass der Bauernbund derartige Kampagnen strikt ablehnt. Bauernbundchef Reinhard Jung stellt das Insektensterben infrage und spricht von einer „Agrarlüge“. Der Bauernbund ist deutlich kleiner als der Landesbauernverband und vertritt in erster Linie kleinere Familienbetriebe.

Von Torsten Gellner