Hannover

Am frühen Morgen gingen auf der Website „allestörungen.de“ Meldungen über Probleme im Netz des Telekommunikationsunternehmens O2 ein. Vor allem in Großstädten waren die Kunden offenbar zu sein. Bereits 5000 Störungsmeldungen waren am Vormittag eingegangen.

Betroffene Kunden berichteten im Kommentarbereich von „allestörungen.de“, dass man das Handy oder Smartphone ausschalten müsse, um wieder Netzempfang zu bekommen. Warum es zu den Ausfällen kam, war unklar.

Von RND/dpa