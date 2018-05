Hannover

Der Autobauer Porsche muss Tausende Autos zurückrufen. Das hat das Kraftfahrtbundesamt (KBA) nach Informationen des Bayerischen Rundfunks und des „Spiegels“ angeordnet. Konkret geht es um fast 53.000 Fahrzeuge des Typs Cayenne 4,2l V8DTI sowie knapp 6.800 Macan 3,0l V6TDI. Beide haben die Schadstoffklasse Euro 6.

Vonseiten des Bundesverkehrsministeriums heißt es laut den Recherchen: „Das KBA hat im Zuge von Messungen Abschalteinrichtungen festgestellt, die unzulässig sind. Aus diesem Grunde wurde per Bescheid am 14.05. bzw. 16.05. ein verpflichtender Rückruf eingeleitet.“ Aufgrund der eingebauten Abschalteinrichtungen könne es im Betrieb der Fahrzeuge zu erhöhten Stickoxid-Emissionen kommen. Porsche bestätigte, die entsprechenden Bescheide erhalten zu haben.

Porsche arbeitet an Software-Updates

Porsche hatte im Januar schon einmal mitgeteilt, dass in Abstimmung mit dem KBA an Software-Updates für die genannten Modelle gearbeitet werde und die Autos nach Freigabe in die Werkstätten gerufen werden sollen.

Vergangenen Sommer hatte das KBA bereits einen Zwangsrückruf für rund 21 500 Cayenne-V6-Diesel verhängt und vorübergehend auch ein Zulassungsverbot ausgesprochen. Die Diesel-Motoren in den Fahrzeugen stammen von Audi. Porsche selbst produziert keine.

Von RND/ang/dpa