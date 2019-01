Leipzig

Der russische Discounter Torgservis hat am Dienstag in Leipzig seine erste Filiale in Deutschland eröffnet. Großen Andrang und lange Schlangen an den Kassen gab es im Einkaufszentrum „Treff Portitz“ zunächst jedoch nicht. Mit niedrigen Preisen und spärlichem Design bietet der Markt unter der Bezeichnung „Mere“ auf 1000 Quadratmetern vor allem Lebensmittel an. Die deutsche Tochter TS-Markt will nach dem Einstieg in Leipzig Schritt für Schritt weitere Filialen in Ostdeutschland eröffnen. Auf der Homepage macht die Firma deutlich, dass sie weitere Standorte sucht.

Waren von der Palette

Die Einrichtung ist äußerst schlicht. Kunden greifen die Ware direkt von der Palette ab. Lebensmittel machen etwa 70 Prozent des Angebotes aus, aber auch Textilien, Drogerieartikel und Haushaltwaren gehören zum Sortiment. Die erste Kundin, Nicol Serig aus Leipzig, berichtete, sie habe für den Liter Milch 62 Cent bezahlt. Das seien acht Cent weniger als bei Konkurrenten.

Zur Galerie Der russische Discounter Torgservis hat am 29. Januar 2019 in Leipzig seine erste Filiale in Deutschland eröffnet.

Bald auch Filialen in Brandenburg?

Die 2009 gegründete Firma Torgservis, die nach eigenen Angaben in Osteuropa und Asien 928 Filialen betreibt, gibt sich sehr zurückhaltend. Auf Nachfrage wurden keine Angaben zur Strategie und den Ausbauplänen gemacht. Zunächst hieß es jedoch, dass langfristig Standorte in ganz Deutschland folgen sollen. Neben Leipzig könnten demnach in den nächsten Monaten Mere-Filialen in Zwickau und 100 weiteren Standorten in Ostdeutschland eröffnen. Allerdings nur in Städten ab 80.000 Einwohnern. Somit könnten demnächst noch in Berlin, Potsdam, Dresden, Halle, Chemnitz, Magdeburg, Rostock, Erfurt, Jena, Cottbus, Gera und Schwerin Filialen eröffnet werden.

Gewerkschaft warnt vor Preiskampf

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisierte den Einstieg von Torgservis in Deutschland und warnte vor einer weiteren Verschärfung des Preiskampfs bei Lebensmitteln. Die Eröffnung der bundesweit ersten Filiale von Torgservis sei ein Alarmsignal, sagte der NGG-Vorsitzende, Guido Zeitler.

Wer mit dem Versprechen antrete, die ohnehin schon günstigen Lebensmitteldiscounter in Deutschland drastisch zu unterbieten, der drehe weiter an der Preis-Abwärts-Spirale. Aber Lebensmittel seien Qualitätsprodukte, die nicht unter Wert verkauft werden dürfen, so Zeitler

RND