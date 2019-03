Trotz wachsenden Zeitdrucks hält Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup an der geplanten Eröffnung des Flughafens in Schönefeld (Dahme-Spreewald) im Oktober 2020 fest. „Dafür haben wir keinen Plan B und brauchen auch keinen Plan B“, sagte Lütke Daldrup am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung.