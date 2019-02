In Frankfurt (Oder) standen am Dienstagmorgen Busse und Bahnen still. Anlass war ein Warnstreik der Bus- und Bahnfahrer. In den Tarifverhandlungen fordert Verdi einheitlich eine Anhebung der Entgeltgruppe um 1,80 Euro je Arbeitsstunde für die rund 3000 Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs. Am Mittwoch soll der Streik in Cottbus fortgesetzt werden.