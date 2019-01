Wissen Transplantation - Die Zahl der Gewebespender ist deutlich gestiegen 2018 haben viel mehr Menschen als im Jahr davor Gewebe gespendet. Das zeigen die vorläufigen Zahlen bis zum Stichtag 27. Dezember. Ein Grund dafür ist die gestiegene Unterstützung der Kliniken.

Der Name führt in die Irre: Auf dem Organspendeausweis lassen sich auch Entscheidungen in Bezug auf die Gewebespende festhalten. Quelle: Franziska Gabbert/dpa