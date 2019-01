Die künstlerische Darstellung zeigt die Skelette von Basilosaurus isis (A) und Dorudon atrox (B aus Wadi Al Hitan, Ägypten), wie an der University of Michigan ausgestellt. Spitze Zähne, langer Körper: So etwa sehen die Knochen des Urwals Basilosaurus isis aus. Quelle: Manja Voss/PLOS/dpa