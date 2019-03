Hannover

Weihnachten liegt noch gar nicht lange zurück, da meldet sich schon der Frühling. In vielen Regionen Deutschlands lassen warme Temperaturen und Sonnenschein die kalte Jahreszeit in Vergessenheit geraten. „Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still“ - doch wann genau die so besungene Jahresuhr auf Frühling springt, verrät das bekannte Kinderlied nicht. Wir schon.

Wie wird der Frühlingsanfang bestimmt?

Je nach Betrachtungsweise beginnt der Frühling in diesem Jahr am 1. oder am 20. März. Der Grund dafür sind zwei unterschiedliche Systeme, mit denen sich die einzelnen Jahreswechsel festlegen lassen.

Je nachdem, ob man von astronomischen oder meteorologischen Jahreszeiten spricht, ergeben sich unterschiedliche Anfänge und Enden von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Darüber hinaus lässt sich aber zum Beispiel auch der Entwicklungsstand der Natur nutzen, um die sogenannten phänologischen Jahreszeiten zu bestimmen.

Astronomischer Frühlingsanfang

Die astronomischen Jahreszeiten richten sich nach dem Stand der Sonne zur Erde. Dafür wird die angenommene jährliche Bahn der Sonne vom Erdmittelpunkt aus betrachtet und in die vier Abschnitte „Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche“, „Sommersonnenwende“, „Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche“ und „Wintersonnenwende“ unterteilt. Die Abschnitte bilden also die Grundlage für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Entscheidend dafür, welche Jahreszeit an welchem geografischen Ort herrscht, sind der Winkel des Sonnenlichteinfalls und die Dauer der Bestrahlung. Auf der Nordhalbkugel herrscht demzufolge Frühling, während die Nordhälfte der Erde zunehmend von der Sonne beschienen wird. Umgekehrt herrscht auf der Südhalbkugel in dieser sonnenabgewandten Zeit Herbst.

Wann sind die nächsten Jahreszeitenwechsel ?

Der astronomische Jahreswechsel richtet sich also nach messbaren Daten, aus denen sich Zeitspannen ergeben. Übertragen auf unser Kalendersystem lassen sich deshalb konkrete Daten bestimmen, an denen eine Jahreszeit endet und eine neue beginnt. Allerdings bedingt die Schaltregel, dass sich die jeweiligen Daten im Laufe der Jahrhunderte um einige Stunden und Tage nach vorne oder hinten verschieben.

• Frühlingsanfang 2019: 20. März, 22.58 Uhr (Mitteleuropäische Zeit)

• Sommeranfang 2019: 21. Juni, 17.54 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit)

• Herbstanfang 2019: 23. September, 9.50 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit)

• Winteranfang 2019: 22. Dezember, 5.19 Uhr (Mitteleuropäische Zeit)

• Frühlingsanfang 2020: 20. März, 4.49 Uhr (Mitteleuropäische Zeit)

• Sommeranfang 2020: 20. Juni, 23.43 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit)

• Herbstanfang 2020: 22. September, 15.30 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit)

• Winteranfang 2020: 21. Dezember, 11.02 Uhr (Mitteleuropäische Zeit)

Meteorologischer Frühlingsanfang

Einfacher lassen sich da die meteorologischen Jahreswechsel bestimmen. Diesen sind nämlich jeweils drei fixe Monate im Jahr zugeordnet. Nach diesem System fällt der Frühlingsanfang immer auf den 1. März; Sommer beginnt am 1. Juni, Herbst am 1. September und Winter am 1. Dezember. Das meteorologische System eignet sich somit besser für die Erfassung statistischer Daten und zur Untersuchung von Wetterveränderungen.

Ob 1. oder 20. März, eines lässt sich weder vom meteorologischen noch vom astronomischen System mit Sicherheit bestimmen: das Wetter.

