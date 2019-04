Grillen: Was darf beim Grillabend nicht fehlen?

Wissen Häufig gestellte Fragen - Grillen: Was darf beim Grillabend nicht fehlen? Wie umweltschädlich ist ein Einweggrill? Was bringt das Ablöschen der Flammen mit Bier? Wir tragen einmal oft gestellte Fragen und Tipps zum Thema Grillen zusammen, die Sie unbedingt beachten sollten.

Welche Grills gibt es? Wie zünde ich den Grill an? Welche Möglichkeiten gibt es in Sachen Grillgut? Wir geben Ihnen einen Überblick, was es aktuell beim Grillen zu beachten gibt - und wie es gelingt. Quelle: Symbolbild/Pixabay