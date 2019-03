Hannover

Die Gesundheitswochen 2019 informieren unter dem Motto „Fit und gesund“ über eine bessere Gesundheit und geben auch Tipps, wie natürliche Produkte Gesicht, Körper und Haare zum Strahlen bringen. Jeden Tag gibt es ein neues Rezept, das ganz einfach selbst hergestellt werden kann.

Ingwer und Zitrone: Der Erkältungskiller

Ingwer wirkt gut bei Erkältung, Übelkeit und lindert Schmerzen. Die Zusammensetzung der organischen Verbindungen in Ingwer ist ähnlich wie bei Acetylsalicylsäure (Aspirin), jedoch wesentlich gesünder, da es sich um ein natürliches Produkt handelt. Wer also einen Anflug von Halskratzen, Schnupfen oder Husten verspürt, kann einer sich einschleichenden Erkältung mit dem Ingwer-Shot vorbeugen.

So wird es gemacht: Zuerst die Ingwerknolle schälen und in kleine Stücke schneiden. Die Orangen und die Zitrone auspressen. Alle Zutaten in einen Mixer geben. Nach Belieben auch das Fruchtfleisch der Zitrusfrüchte dazutun. Mit einem Stabmixer alles verquirlen, bis ein dickflüssiger, sämiger Saft entsteht. Zum Schluss den Honig in den Saft träufeln. Den Ingwer-Shot in eine große Flasche abfüllen und in den Kühlschrank stellen. So übersteht jeder eine Erkältungswelle.

Das wird gebraucht:1 Ingwerknolle, 3 frische Orangen, 1 Zitrone, 4 TL Honig.

Von RND