Ein anderes Wort für die Forsythie ist Goldglöckchen. Die Forsythie zählt zu den Ölbaumgewächsen und wird bis zu drei Meter hoch. In Blättern, Früchten und Samen befinden sich Saponine und Glykoside, in den gelben Blüten sind Glykoside und ätherische Öle. Laut Informationszentrale gegen Vergiftungen des Universitätsklinikums Bonn ist die Forsythie aber nur gering giftig. Dennoch sollte man davon absehen, größere Mengen an Samen, Früchten, Blättern oder Blüten zu essen. Denn das kann zu Unwohlsein mit Übelkeit, Bauchschmerzen und eventuell Durchfall führen. Im Ernstfall wird zu reichlich Flüssigkeitszufuhr etwa mit Tee und Saft geraten.