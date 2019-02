Hannover

Zuletzt suchte sie uns zum Winter 2018 heim, jetzt taucht sie vereinzelt wieder auf: Die Wanze. Unter anderem wurde kürzlich wieder in den Ortenau, Neunkirchen und Siegen wieder von den kleinen Krabblern berichtet. Müssen wir uns also jetzt auf eine neue Wanzen-Plage gefasst machen?

Wie kam es zur Wanzen-Plage in Deutschland ?

Wir erinnern uns an den Spätherbst 2018: Die Baumwanze oder Stinkwanze war auf der Suche nach einem warmen Winterquartier und hatte es insbesondere auf Gärten, Balkone oder am liebsten warme Wohnungen abgesehen. Aufgrund des langen und warmen Sommers konnten sich die Wanzen in diesem Jahr ideal entwickeln und fortpflanzen. Ein einzelnes Tier kann bis zu 450 Eier legen – während die Wanzen normalerweise nur eine Nachwuchs-Generation im Jahr hervorbringen, waren es 2018 gleich zwei, also knapp doppelt so viele Tiere.

Stinkwanzen-Invasion war in einigen Teilen Deutschlands besonders extrem

Nicht überall waren die Stinkwanzen gleichermaßen stark vertreten. Von besonders vielen Zusammentreffen mit den harmlosen Krabblern wurde in Brandenburg berichtet. Dort saßen die Wanzen nicht nur auf den Häuserwänden oder in allerlei Ritzen, sondern auch zahlreich in der Kleidung.

Um was für eine Wanze handelt es sich?

Die Wanze stellt eine eigene Gattung innerhalb der Insekten dar. Sie ist allerdings völlig harmlos für den Menschen und ernährt sich ausschließlich von Pflanzensaft. Bei den Wanzen handelt es sich je nach Region vornehmlich um eine der folgenden Arten:

• Rötlich-braune Zapfenwanze

• Gräulich-braune Feldwanze (auch Gartenwanze genannt)

• Grüne Stinkwanze

• Marmorierte Baumwanze

Wanzen sind vergleichsweise große, sechsbeinige Insekten mit einem festen Panzer, die in Deutschland in zahlreichen Variationen auftreten. Hierzulande gibt es rund 1000 Arten von Wanzen, in ganz Europa sind es rund 3000 und weltweit sogar um die 40.000 Wanzenarten. Die meisten der in Deutschland vorhandenen Arten sind heimisch, andere wie die marmorierte Baumwanze sind hingegen aus Ostasien über Nordamerika eingeschleppt worden.

Wanzen in der Wohnung: Was wollen die Stinkwanzen?

Grund dafür, dass wir derzeit verstärkt auf Wanzen treffen, ist der kurz bevorstehende Winter. Die Wanzen suchen einen geeigneten Platz zum Überwintern, so dass sie insbesondere von geheizten und beleuchteten Wohnungen angezogen werden. Sie dringen vor allem über offene Fenster und Türen ein, sind aber auch häufig auf beheizten und überdachten Balkonen anzutreffen.

In den Wohnräumen selbst richten die Wanzen keinen Schaden an. Nur Früchte sind eine begehrte Futterquelle der kleinen Störenfriede. Haben die Wanzen sich an Birnen, Pfirsichen, Äpfeln und Co. vergangen, verfärben und verformen sich diese unansehnlich. Bringen Sie Ihren Obstteller also frühzeitig in Sicherheit.

Sind Wanzen ein Zeichen für eine unhygienische Wohnung?

Wer Besuch von Wanzen in Haus oder Wohnung bekommt, macht sich oft Sorgen um die heimische Hygiene. Völlig zu Unrecht, denn Wanzen haben keineswegs Interesse an besonders sauberen oder dreckigen Umgebungen. Sie sind lediglich auf der Suche nach einem geeigneten Winterquartier, für das vor allem Licht und Wärme entscheidend sind.

Gibt es auch eine Bettwanzen-Plage?

Nicht zu verwechseln sind die Stinkwanzen mit ihren kleineren Verwandten, den Bettwanzen. Sie sind insbesondere bei Stadtbewohnern eine lästige, aber regelmäßige Plage. Im Gegensatz zu den draußen heimischen Wanzen sind Bettwanzen zudem auch nicht ganz ungefährlich: Sie können stechen und im schlimmsten Fall Krankheiten übertragen. Im Kampf gegen Bettwanzen kommen professionelle Schädlingsbekämpfer zum Einsatz. Ein deutliches Zeichen für einen Bettwanzenbefall sind kleine schwarze Punkte auf Tapeten oder Bettrahmen, denn dort haben die Tiere ihren Kot hinterlassen.

Wie kann man Stinkwanzen vertreiben?

Das sollten Sie nicht tun: Um Stinkwanzen zu vertreiben oder zu bekämpfen, sollten diese nicht einfach erschlagen werden. Denn fühlen sich die Wanzen bedroht oder sterben, sondern sie ihr stinkendes Sekret ab.

Wanzen bekämpfen: Die besten Tipps gegen die Wanzen-Plage

• Am wirksamsten gegen Stinkwanzen ist das Verschließen von Fenstern und Türen, das gilt auch für Balkon- und Terrassentüren.

• Hilfreich sind ebenfalls Fliegengitter an den Fenstern, um dennoch problemlos lüften zu können.

• Da Wanzen von Wärme und Licht angezogen werden, sollte vor allem abends nicht mit angeschaltetem Licht gelüftet werden. Dieses Vorgehen bietet sich auch gegen andere Störenfriede an, etwa Motten oder Fliegen.

• Ist eine Wanze in die Wohnung gelangt, dann kann und sollte diese ganz einfach gefangen und wieder in die Freiheit entlassen werden. Das funktioniert am besten mit einem Glas und einem Stück Papier oder Pappe.

• Nicht zu empfehlen sind giftige Insektizide. Sie schaden nicht nur den Tieren, sondern womöglich auch der eigenen Gesundheit, insbesondere in geschlossenen Räumen.

Von RND/do/tr