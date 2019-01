Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Den Wetterbericht für heute und die Wettervorhersage für die nächsten drei Tage finden Sie hier.

Wetterbericht heute: Das Wetter für Mittwoch, den 30. Januar 2019

Am Mittwoch, den 30. Januar 2019n ziehen überwiegen Wolken über Deutschland. Die Sonne zeigt sich am ehesten im Osten und in Niederbayern. Im Westen und Südwesten breitet sich gebietsweise Schnee oder Schneeregen, in Richtung Nordosten vereinzelt auch Regen aus.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen -1 und 5 Grad.

Der Wind weht vorerst mäßig bis frisch, aus Südost wehen auch starke Böen. Später dreht der Wind im Süden und Westen aus West.

In der Nacht auf Donnerstag fällt im Westen und Südwesten Deutschlands gebietsweise Schnee und auch im Nordwesten tauchen dichte Wolken mit Schnee auf. Sonst bleibt es zwar wechselnd bis stark bewölkt, jedoch hält es sich meist trocken. Die Nacht wird kalt: Die Temperaturen sinken auf -2 bis -10 Grad. Achtung: Vielerorts gilt Glättegefahr.

Wettervorhersage : Das Wetter am Donnerstag, den 31. Januar 2019

Am Donnerstagmorgen, den 31. Januar 2019, ist es wechselhaft bewölkt, wobei es nach Osten etwas aufklart. Aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie von der Nordsee ziehen dichte Wolken vorüber und bringen Schneeregen bzw. Regen mit. Sonst hält es sich wechselnd bis stark bewölkt aber hauptsächlich trocken.

Die Temperaturen liegen zwischen -1 und 5 Grad.

Der Wind weht am Donnerstag schwach bis mäßig. Frische Böen kommen aus Südost bis Südwest.

In der Nacht auf Freitag breiten sich erneut Schnee- und Schneeregenfälle aus Westen und Südwesten aus. Bis zur Mitte Deutschlands entsteht Straßenglätte.

Wettervorhersage : Das Wetter am Freitag, den 1. Februar 2019

Am Freitag, den 1. Februar 2019, erwarten uns viele Wolken und wenig Sonne. Gebietsweise kann es etwas regnen und in den höheren Lagen auch schneien. An den Alpen und dem Erzgebirge kann es zu föhniger Auflockerung kommen. Im Westen regnet es zeitweilig, im Südwesten dagegen länger andauernd. Von Südbayern bis nach Sachsen bleibt es jedoch meist trocken.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 2 bis 8 Grad.

Der Wind weht am Freitag mäßig bis frisch aus Süd bis Ost. Im Bergland und an der Nordsee kann es zu stürmischen Böen kommen.

Wettervorhersage : Das Wetter am Samstag, den 2. Februar 2019

Der Samstag ist dominiert von Regen- und Schneefällen. Stellenweise besteht Glättegefahr auf Deutschlands Straßen.

Alle Wetterdaten stammen von WetterKontor.de.

Von tr/RND